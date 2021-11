Basket B, RivieraBanca trova un Tassinari super: battuta Ozzano 76-62

Sport

Rimini

| 22:20 - 14 Novembre 2021

Un attacco di Rimini (foto De Luigi).

E' domenica di festa al Flaminio. Bella vittoria di RivieraBanca contro una Ozzano rimaneggiata dagli infortuni, ma comunque, coriacea al termine di una partita che ha sempre visto Rimini al comando, trascinata da un super Tassinari all'esordio ufficiale, con gli ospiti che hanno provato più volte a rientrare ma essendo sempre ricacciati indietro dai ragazzi di coach Mattia Ferrari.

La cornice di pubblico è stata semplicemente fantastica con oltre 1400 persone provenienti da diverse realtà: la curva, i bambini e le famiglie delle scuole Toti, Griffa, De Amicis e Ferrari e delle società Lions Academy Basket Coriano e Polisportiva Stella.

Pronti via ed è subito tripla di capitan Rinaldi che insieme al canestro di Masciadri ed alla bomba di Bedetti vale il primo allungo Rimini (10-4 al 6'). Ozzano prova a limitare i danni con Klyuchnyk, ma Saccaggi brucia due volte la retina dalla lunga distanza prima del gioco da tre punti di Tassinari (19-10 all'8').

Rimini apre bene il secondo quarto con un parziale di 8-0 firmato Tassinari-Fabiani, poi entrambe le squadre abbassano i ritmi; Chiappelli riaccende la partita con una tripla prima che Misljenovic porti Ozzano ancora più a contatto (29-24 al 17').

Rimini replica prontamente con sette punti di un ottimo Bedetti ed i canestri di Tassinari e Scarponi per chiudere sopra le due cifre di vantaggio il primo tempo (40-27). Al rientro dagli spogliatoi i biancorossi firmano un altro parziale, 7-0, con Rinaldi da tre punti ed i canestri di Masciadri e Bedetti. Ozzano accusa il colpo ma resiste e costringe Ferrari al timeout dopo la tripla di Bonfiglio ed un doppio Chiappelli (51-38 al 28'), Rimini però reagisce con cinque punti di Scarponi per chiudere il terzo quarto (56-40). I padroni di casa gestiscono il vantaggio ad inizio quarto periodo, ma gli emiliani riescono a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio col solito Chiappelli e la bomba di Bonfiglio (59-51 al 34'). Tassinari sale in cattedra e segna otto punti consecutivi (67-51 al 36'); RBR protegge il vantaggio ottenuto fino alla sirena finale e conquista i due punti.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 21 novembre alle ore 18 presso il PalaRuggi per il derby contro l’Andrea Costa Imola, ottava giornata di campionato.

Il tabellino

RivieraBanca -New Flying Balls Ozzano 76-62

RIMINI: Tassinari 20 (5/8, 2/5), Bedetti 12 (3/3, 2/4), Masciadri 9 (3/4, 1/4), Saccaggi 8 (1/2, 2/9), Rinaldi 8 (1/5, 2/4), Scarponi 8 (2/6, 1/2), Fabiani 6 (3/3), Arrigoni 4 (2/7), Rivali 1, Rossi, Amati, Mladenov NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

OZZANO: Chiappelli 18 (5/9, 2/7), Bonfiglio 13 (3/7, 2/6), Klyuchnyk 12 (4/8, 1/5), Ceparano 8 (1/4, 2/5), Misljenovic 6 (2/3), Folli 4 (2/6, 0/2), Barattini 1 (0/4, 0/2), Landi, Galletti NE, Cisbani NE. All. Loperfido, Pizzi.

Parziali 19-14, 40-27, 56-40