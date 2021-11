Calcio D, il Cattolica sconfitto a Levico 1-0. Squadra terzultima

| 21:52 - 14 Novembre 2021

Altra sconfitta per il Cattolica, questa volta sul campo del Levico per 1-0 molto allentato che di certo non ha favorito i giallorossi piuttosto leggeri a centrocampo. Decide la rete su punizione di Torregrossa nel primo tempo in cui i padroni di casa restano in dieci a causa dell'espulsione di Sinani. Ma nella ripresa anche il Cattolica è rimasto in dieci. Due occasioni con un colpo di testa di Traini fuori e di Somma. Il Cattolica tiene a lungo il pallino del gioco ma è sterile sotto porta.

CLASSIFICA: Arzignano Valchiampo 22, Union Clodiense 19, Luparense 17, Adriese 17, Campodarsego 16, Levico Terme 16, Delta Porto Tolle 15, Cjarlins Muzane 14, Caldiero Terme 14, Dolomiti Bellunesi 13, Cartigliano 12, Montebelluna 11, Mestre 11, Este 9, San Martino Speme 7, Cattolica 6, Spinea 5, Ambrosiana 3.