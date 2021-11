Volley C femminile, Riccione espugna Ravenna: 0-3

Sport

Riccione

| 21:36 - 14 Novembre 2021

La squadra del Riccione.

Nell’anticipo della quinta giornata del campionato regionale femminile di serie C le ragazze del Riccione Volley superano a domicilio la Teodora Ravenna 3-0 (12-25/22-25/19-25) centrando la prima vittoria e i primi, importantissimi, tre punti in classifica. A fine partita coach Lazzarini:” Ho visto una buona squadra, determinata, unita e pronta ad aiutarsi. Abbiamo fatto passi avanti in fase di costruzione del gioco ed anche sui fondamentali di rice e difesa. Il dettaglio che porto a casa da questa giornata, è che la fiducia data alle più giovani ha ripagato, ed hanno risposto presente. Questa partita deve aiutarle a credere più in se stesse, ed hanno mostrato alla squadra che in caso di bisogno si può fare affidamento anche su di loro! Il campionato per noi è appena iniziato, ed ancora abbiamo tanto lavoro da fare per affinare tanti meccanismi e continuare il percorso di crescita individuale e di squadra. Mi piace questo gruppo e credo che nel proseguo potremo dar fastidio a parecchie squadre". Prossima partita: sabato 20 novembre ore 17.00 al pala Nicoletti:

Supermarket Abissinia Riccione Volley - Volley Academy Manu Benelli Ra

La partita

1°set: Riccione parte con Moltrasio al palleggio, opposto Righi, al centro Santini e Vorabbi, ai lati Magnifico e Paolassini, libero Morelli (classe 2005 e prima partita da titolare).

I punti in palio sono davvero importanti per entrambe le formazioni, l’adrenalina sale e l’inizio del primo parziale è molto equilibrato (6-7). Le riccionesi cominciano a prendere domestichezza con il campo mentre le avversarie danno segnali di emergenza in ricezione, è il momento perfetto per le biancoblu di prendere il largo nel punteggio (7-15). Con Vorabbi insidiosa al servizio, in seconda linea una sempre vigilie Morelli e nella parte offensiva trascinate da Santini e Magnifico, le riccionesi chiudono rapidamente la pratica primo set con il punteggio di (12-25).

2°set Nel secondo parziale c’è spazio per Di Paola (classe 2006) che sostituisce la compagna Righi e Angeli (classe 2006) al posto di Paolassini. Avvio di parziale equilibrato (5-5) ora però sono le locali a condurre e mettere la testa avanti sull’(11-7) con un Riccione meno preciso in fase di ricostruzione del gioco (15-11). Nel momento di maggiore difficoltà le biancoblu riescono a risollevarsi impattando la Teodora sul (18-18). Magnifico e compagne acquisiscono più fiducia e in attacco orchestrate da una consueta prestazione sopra le righe di Moltrasio trovano il sorpasso sul (21-22) e sull’onda dell’entusiasmo chiudono il secondo parziale (22-25).

RiccioneNel terzo e ultimo parziale dentro anche Zangheri (classe 2007) al posto della buona prova di Angeli.Ancora una volta l’inizio del set è equilibrato (4-4). Si prosegue con una serie di cambio-palla a vicenda tra le due formazioni fino al (10-11). Da qui le riccionesi prendono il largo nel punteggio, prima (11-15) per continuare poi sul (16-20). Chiude set e partita Riccione, con una gran prova di carattere da parte di tutte le le biancoblu, (19-25).

Teodora Ravenna - Supermarket Abissinia Riccione Volley 0-3 (12-25/22-25/19-25)

Riccione Volley: Magnifico 14, Paolassini, Righi 3, Santini 13, Vorabbi 7, Moltrasio 11, Angeli 4, Di Paola 4, Zangheri 4, Morelli libero, n.e.: Caciagli, Chistè, Cofrancesco| 1°all. Lazzarini 2°all. Garavini