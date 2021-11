Meteo: sul riminese giornate grigie con qualche pioggia

Attualità

Rimini

| 15:45 - 14 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Una bassa pressione interessa il Mediterraneo e determina giornate grigie con qualche pioggia, specie tra Martedì e Mercoledì. Temperature in lieve flessione poi in ripresa nel weekend con tempo più soleggiato.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 14/11/2021 ore 14:00



Lunedì 15 Novembre

Stato del cielo: coperto con presenza di foschia.

Precipitazioni: generalmente assenti, non esclusi brevi piovaschi sparsi al mattino.

Temperature: minime comprese tra +9°C e +12°C, massime comprese tra +13°C e +15°C.

Venti: deboli/moderati da Nord-Est.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.

Martedì 16 Novembre

Stato del cielo: coperto per tutta la giornata.

Precipitazioni: assenti al mattino, poi tra pomeriggio e sera attesa pioggia debole in estensione dall’interno verso pianure e coste.

Temperature: minime comprese tra +8°C e +11°C, massime comprese tra +12°C e +15°C.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali durante il giorno, poi in rinforzo in serata.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.



Mercoledì 17 Novembre

Stato del cielo: coperto con nubi basse.

Precipitazioni: deboli/moderate al mattino, in esaurimento tra pomeriggio e sera.

Temperature: in calo, minime comprese tra +7°C e +10°C, massime comprese tra +9°C e +13°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: maggior stabilità da Giovedì 18 e per il weekend con schiarite e temperature in lieve aumento nei valori massimi.

Qui le previsioni dettagliate per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram