Motogp: Valencia saluta Valentino Rossi, decimo al traguardo. Tripletta Ducati

| 14:58 - 14 Novembre 2021

Valentino Rossi.



Festa italiana in Motogp a Valencia, per l'ultima gara della stagione. La Ducati conquista la vittoria con Pecco Bagnaia e il podio con Martin (secondo) e Miller (terzo). Ma tanti applausi per l'emozionante saluto del popolo del motomondiale a Valentino Rossi, che nell'ultima gara della sua straordinaria carriera chiude decimo precedendo Morbidelli. Lacrime e sorrisi per Vale, che si ferma nel giro d'onore sotto la tribuna in giallo con i suoi tifosi, e gli altri piloti che lo raggiungono per l'abbraccio. Festa grande ai box con il pilota di Tavullia portato in trionfo dai suoi meccanici. Tornando alla gara, il riminese Enea Bastianini chiude ottavo, diciassettesimo Marini.