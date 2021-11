Moto2: a Valencia vince Fernandez, Gardner campione

Sport

Nazionale

| 14:12 - 14 Novembre 2021

Gardner (foto Motogp.com).



L'australiano Remy Gardner ha vinto il mondiale della classe Moto2 al termine della gara di Valencia, che è andata allo spagnolo Raul Fernandez, anche lui del team Red Bull KTM Ajo. Sul podio anche Fabio Di Giannantonio e l'altro spagnolo Augusto Fernandez. Ventesimo Bezzecchi. A Garder, 23 anni, arrivato all'ultima gara con 23 punti di vantaggio su Raul Fernandez, è bastato tagliare il traguardo al decimo posto per far suo il titolo. Ad applaudirlo nel box anche il papà Wayne Gardner, campione del mondo 1987 nella classe regina.



MOTO 3 Xavier Artiga (Honda) ha colto la prima vittoria in carriera nel motomondiale sul circuito di Valencia, classe Moto3. Podio tutto spagnolo, completato da Sergio Garcia e Jaume Masia. Pedro Acosta, campione del mondo della categoria, è caduto nel corso dell'ultimo giro dopo un contatto con Dennis Foggia, tredicesimo al traguardo dopo una penalità di tre posizioni. Antonelli chiude nono, il primo degli italiani è Nepa, sesto.