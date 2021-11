Covid: medici sconsigliano vaccini, scatta indagine dell'Ordine

Attualità

Rimini

| 13:56 - 14 Novembre 2021

Foto di repertorio.

L'Ordine dei Medici di Rimini ha deciso di avviare un'indagine disciplinare sul comportamenti di alcuni dottori - compresi alcuni medici di famiglia - che avrebbero sconsigliato ad alcuni pazienti, durante i colloqui in studio o al telefono, di vaccinarsi. Lo riporta l'edizione riminese de 'il Resto del Carlino'. L'Ordine si è attivato a seguito di segnalazioni giunte dagli stessi pazienti, dopo che i dottori erano già stati sospesi dall'Ausl Romagna a causa del loro rifiuto a vaccinarsi.



Le segnalazioni fatte dai pazienti sono ora al vaglio della commissione disciplinare dell'Ordine dei Medici che chiamerà, per avere spiegazioni in merito, i medici segnalati per aver sconsigliato il vaccino: sarebbero almeno una decina quelli indicati all'Ordine tra medici di base e liberi professionisti. Nei giorni scorsi, come era stato riportato dallo stessa edizione riminese de il 'Resto del Carlino', l'Ordine dei medici della città romagnola ha avviato anche un'indagine disciplinare - tutt'ora in corso - sui certificati di esonero dal vaccino sospetti firmati da diversi medici ai propri assistiti.