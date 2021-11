Novafeltria, genitori allarmati: "mancano i professori alla scuola Tonino Guerra"

Attualità

Novafeltria

| 13:48 - 14 Novembre 2021

Istituto scolastico Tonino Guerra.

Un gruppo di genitori di studenti dell'Istituto Tonino Guerra di Novafeltria, in una lettera, lancia il grido d'allarme: "A metà novembre non abbiamo ancora i professori!". Secondo quanto riferito dai genitori, l'Istituto Professionale non ha l'insegnante di meccanica e il professore di manutenzione, mentre lo scientifico non ha il professore di italiano, storia, geografia. Ci sono anche altre criticità: "Abbiamo i laboratori chiusi da due anni, laboratori obsoleti che non vengono mai rinnovati per mancanza di fondi, laboratori che sono fondamentali per un professionale". I genitori chiedono risposte all'ufficio scolastico regionale: "ci spiegano che il Provveditorato ha una graduatoria, che i docenti chiamati a ricoprire questi incarichi, una volta nominati, possono anche rifiutare, e così occorre attendere nuove nomine e aspettare altro tempo, mentre i mesi trascorrono inesorabili". Così, "i ragazzi si trovano a metà Novembre ancora senza insegnanti".



Gli studenti, inoltre, devono affrontare anche un'altra problematica: "il disservizio dei pullman scolastici". I genitori spiegano: "quest’anno li hanno reso gratuiti: peccato però che spesso il bus non si ferma perché troppo carico e quindi, per le normative anti-Covid, si vede costretto a lasciare a piedi molti studenti. Molti ragazzi cosi sono costretti a saltare giorni di scuola, oppure a raggiungere la scuola con mezzi propri, sfidando la strada e il maltempo e come se tutto ciò non fosse abbastanza, si vedono rifiutato l’ingresso a scuola perché in ritardo, costretti cosi ad attendere l’ora successiva fuori dagli ambienti scolastici (ricordiamo che molti sono minori)".



I genitori parlano di situazione inaccettabile e di pazienza terminata:"E’ ora di trovare una soluzione, altrimenti la scuola non riuscirà mai a portare a termine il suo compito d’istruzione..Quando un apostrofo fa la differenza!".