Covid: a Rimini 68 positivi e un decesso, media settimanale da 35 a 56 casi giornalieri

Attualità

Rimini

| 14:41 - 14 Novembre 2021

Bollettino Covid 14 novembre 2011.



Nel riminese si registrano 68 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-,2, 60 sintomatici e 8 asintomatici. In settimana 394 casi, media 56 al giorno, in aumento rispetto alla scorsa settimana (la media era 35). Deceduto un 83enne, rimane un paziente ricoverato in terapia intensiva.



In regione altri otto decessi: tre a Piacenza (3 donne di 82, 85 e 91 anni) uno a Parma (una donna di 73 anni), 2 a Bologna (un uomo e una donna di 87 anni), uno a Imola (una donna di 62 anni), uno a Ravenna (una donna di 77 anni).



14 novembre 2020



contagi: 2.637

contagi Rimini: 130

tamponi: 21.448

tasso di positività: 12,3%

ricoveri terapia intensiva: 231

ricoveri terapia intensiva riminese: 20

ricoveri covid: 2243

decessi: 43.



14 novembre 2021



contagi: 676

contagi Rimini: 68

tamponi: 20.707

tasso di positività: 3,2%

ricoveri terapia intensiva: 40 (+1 nelle ultime 24 ore)

ricoveri terapia intensiva riminese: 1

ricoveri covid: 397 (+9 nelle ultime 24 ore)

decessi: 9