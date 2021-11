Cronaca

Riccione

| 07:55 - 14 Novembre 2021

Foto di repertorio.

Sabato pomeriggio, un cavallo fuggito dal recinto è caduto nel torrente Rio Melo a Riccione. L'animale ha provato a venirne fuori ma è stato impossibile. Così, sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco della centrale di Rimini, con l’ausilio del verricello di uno dei mezzi, lo hanno recuperato. I pompieri hanno imbracato il cavallo e lo hanno portato in salvo con cura facendo in modo che non si facesse del male. L’intervento è durato quasi quattro ore.