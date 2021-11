Scontro tra un’auto e uno scooter a Riccione: grave un diciottenne

Cronaca

Riccione

| 07:32 - 14 Novembre 2021

Scontro tra un'auto e uno scooter, grave un diciottenne del luogo. L'incidente si è verificato sabato sera (13 novembre), intorno alle 20.10 in viale Dante Alighieri, all'altezza dell'incrocio di viale Puccini Giacomo a Riccione. Ad avere la peggio il ragazzo in sella allo scooter. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia Municipale. Dopo le prime cure, per il 18enne è stato disposto il trasferimento all'ospedale "Bufalini" di Cesena, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.