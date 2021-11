Basket C Silver, Angels sconfitti in casa dal Guelfo dopo un supplementare: 74-84

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:59 - 14 Novembre 2021

Angels sconfitti in casa dal Guelfo dopo un suppleentare. E' una sconfitta particolarmente amara per gli Angels: si è infortunato, infatti, al ginocchio dopo cinque minuti di gioco Luca Pesaresi e l'entità dell'infortunio sarà valutata in settimana.

I ragazzi di coach Bernardi giocano comunque per 35 minuti una grande partita, rimanendo sempre avanti nel punteggio. Nell’ultimo periodo cala la difesa gialloblù e Guelfo con l’ennesima prestazione di Simone Conti (40 alla fine i suoi punti totali) aggancia gli Angels sul 70 pari per poi mettere definitivamente la freccia di sorpasso nel supplementare. Prossimo impegno in trasferta sabato 20 novembre sul campo di CMP Bologna.

ANGELS: Chiari 2, Pesaresi 3, James 15, Colombo 6, Mulazzani 4, Buzzone 15, Ramilli 12, Mazzotti 9, Fusco 5. All. Bernardi