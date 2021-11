Basket B femminile, la Ren-Auto cade a Senigallia: fatale la terza frazione (51-45)

Sport

Rimini

| 00:49 - 14 Novembre 2021

La squadra della Ren-Auto.

Nell'ultima giornata di andata del Girone C la Ren-Auto di coach Pier Filippo Rossi cade a Senigallia in un match in cui si giocava il secondo posto in classifica dietro Ancona. Sarà l'importanza della posta in palio, sarà una semplice coincidenza, ma entrambi gli attacchi in avvio sono freddissimi e la palla non entra mai.

Ritmo alto, ma tanta confusione con continui errori in transizione da una parte e dall'altra: le squadre raramente riescono a trovare giocate profonde ed in particolare la difesa Ren-Auto concede solo tiri dalla lunga che, fortunatamente, il Basket 2000 non realizza. Noemi Duca da sotto segna il "goal" del 2-5 a 3' dal primo riposo. Con 55" da giocare Senigallia ruba palla e in contropiede segna il canestro del 5-5, ma poco dopo un tiro libero di Noemi Duca consente all'Happy di chiudere il primo quarto avanti sul 5-6.

Inevitabilmente il secondo quarto vede salire le percentuali offensive: dopo poco meno di 3' Capucci segna la tripla dell'8-11 e a metà quarto esatta una transizione ben orchestrata da Lazzarini, dopo l'ennesima rubata in difesa, porta Eleonora Duca a segnare il massimo vantaggio fino a questo punto, 12-16.

Capitan Novelli con due liberi e un assist perfetto per un comodo appoggio di Lazzarini guida il parziale di 4-0 che porta la Ren-Auto sul +8, 12-20.

Il Basket 2000 passa a zona 2-3 e l'Happy, pur costruendo tiri aperti, non segna più: a 44" dal riposo lungo Senigallia pareggia dalla lunetta, 22-22.

Le rosanero hanno un ultimo possesso, ma la palla non entra e così il primo tempo si chiude in perfetto equilibrio.Il primo canestro della ripresa lo segna Noemi Duca che anticipa forte e alto la diretta avversaria e si invola in contropiede, 22-24. Il possesso successivo è quello che vede le padrone di casa mettere la testa avanti per la prima volta: tripla del 25-24, immediatamente doppiata da un'altra tripla, quella del 28-24.

La Ren-Auto è scossa, perde di lucidità difensiva e concede una tripla apertissima che Senigallia, decisamente on-fire, non sbaglia, 31-25. E non finisce qui perché, dopo un altro errore Happy, Senigallia segna la quarta tripla consecutiva per il 34-25 che costringe coach Rossi al time-out. L'emoragia difensiva però non si ferma, anche perché il Basket 2000 non sbaglia più nulla e realizza con percentuali irreali: a 3' dall'ultima pausa la Ren-Auto è a -15, 40-25. Il terzo quarto si chiude con un eloquente parziale di 21-6 per il complessivo 43-28.

Quando l'inerzia sembra totalmente a sfavore, l'Happy trova in difesa le proprie migliori risorse e, con due liberi di Novelli e due contropiedi da palle rubate, realizza un parziale di 6-0 che riavvicina le squadre, 43-34 a 6'54" dalla fine.

La Ren-Auto avrebbe un paio di possessi per riaprire del tutto la partita, ma li spreca e Senigallia resta avanti in doppia cifra. Finita? No, perché le rosanero hanno una reazione clamorosa e con un parziale di 11-0 - 17-2 da inizio quarto -, costruito in un paio di minuti, pareggiano, 45-45, a 1' dalla fine.

Il Basket 2000 però non crolla e trova prima la tripla del 48-45, poi i liberi del 51-45, che chiudono la gara.

IL TECNICO "Abbiamo avuto un black-out totale per 6'/7' nel terzo quarto - spiega coach Rossi - e Senigallia è stata brava ad aumentare la pressione per approfittare della nostra mancanza di ritmo in attacco. Nel primo quarto abbiamo difeso benissimo, ma poi abbiamo buttato via troppi palloni che ci avrebbero permesso di accumulare un vantaggio importante. La mancanza di fluidità offensiva è colpa mia, sto cercando di trovare la chiave e dobbiamo lavorare principalmente su questo, perché in difesa le ragazze sono state brave. Ci serve un po' di continuità non si può giocare accendi/spegni. Nonostante questo, comunque, nel girone di andata ne abbiamo vinte due in maniera netta e perse altrettante di poco: dobbiamo presentarci pronte tra 15 giorni, imposteremo il lavoro per migliorare l'equilibrio offensivo. Sono fiducioso che piano piano dovremo trovare un equilibrio, stare tranquilli perché ce la siamo giocate".

La Ren-Auto tornerà in campo alla Carim sabato 27 novembre, alle ore 20.30, per il match con Porto San Giorgio.

Il tabellino

Basket 2000 Senigallia - REN-AUTO 51-45

Basket 2000: Cantone 12, Cattalani, Amadei 2, Bernardi, D'Amico, Borghetti 3, Fromica, Lazzari, Torruella 15, Angeletti 10, Ceccanti 9. All. Luconi

REN-AUTO: Novelli 5, Madonna 5, Duca E. 4, Pignieri 8, Duca N. 9, Renzi 2, Capucci 10, Lazzarini 2, Tiraferri, Gambetti. All. Rossi

Arbitri: Auriemma e Rupoli