Basket C Silver, Titans: battuto anche il Loreto Pesaro (68-58). Sesta vittoria

Sport

Repubblica San Marino

| 00:40 - 14 Novembre 2021

Andrea Raschi.

Sei su sei. Così è, se vi pare. E a noi pare bello, bellissimo, perché questi 12 punti dicono tanto di una squadra solida, unita, che viaggia ai mille all’ora e che ogni volta è trainata da un giocatore diverso. 5 migliori marcatori differenti nelle ultime 5 partite. Oggi è la volta di Andrea Raschi (17), che ha disegnato pallacanestro per tutta la gara.

Contro il Loreto Pesaro finisce 68-58, che è la replica quasi perfetta del 69-58 in Coppa, lo scorso 2 ottobre, con lo stesso avversario. Una macchina, col motore che è capace di grandi velocità medie e anche di sprint per nulla banali. Come quello del break di 11-0 successivo alla tripla iniziale di Foglietti. Su quell’11-3 i Titans costruiscono un buon primo periodo contro il Loreto, ma senza dilagare. La squadra pesarese gioca veloce e sceglie di affidarsi con costanza al tiro da fuori. Dopo il cesto di Fornaciari a inizio secondo quarto è 24-15 per i nostri ragazzi, ma ecco la risposta di Pesaro con un 11-0 che ribalta il match sul 24-26 a 6’59” dalla fine del primo tempo (gli ospiti hanno già segnato sette triple). E la reazione Titans? Arriva subito, immediatamente, con Macina, Gamberini e Liberti che mettono punti importanti per ritornare sopra, e con Raschi che chiude il suo gran primo tempo con la tripla del 38-32.

Il secondo tempo comincia con un nuovo avvicinamento di chi viaggia, grazie soprattutto a Benevelli e Bacchiani (40-39). Tripla di Raschi e gioco da tre punti di Saponi riportano la partita dov’era prima, col parziale che va avanti senza scossoni nel punteggio fino al 53-45 del 30’. La morsa difensiva Titans stringe gli avversari e la corazza diventa sostanzialmente impenetrabile nella parte iniziale di quarto periodo. Il vantaggio biancazzurro scollina la doppia cifra e la parola fine all’incontro, nei fatti, è messo dalla tripla allo scadere dei 24” di Altavilla, quella del 62-49 al 36’. Nel finale il Loreto rosicchia qualche punto, ma senza mai portarsi a due possessi di margine. E' una gran vittoria, ottenuta tra l’altro senza Christopher Dini, out per un problema fisico e in panchina solo per onor di firma.

Il tabellino

PALL. TITANO – LORETO PESARO 68-58

TITANO: Gamberini 11, Altavilla 11, Macina 10, Dini ne, Raschi 17, Togni ne, Fornaciari 10, Liberti 2, Saponi 7, Grandi, Guida ne, Ricciotti ne. All.: Porcarelli.

LORETO: Sgueglia, Pesce 12, Benevelli 14, Marini, Bacchiani 9, Sablich 5, Rolfini 4, Foglietti 3, Campagnoli 10, Jovanovic 1. All.: Mancini.

Parziali: 22-15, 38-32, 53-45, 68-58.