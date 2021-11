Monossido da braciere, intossicata una coppia a Rimini

Cronaca

Rimini

| 19:09 - 13 Novembre 2021

Momenti di concitazione questo pomeriggio (sabato 13 novembre) a Rimini, in un appartamento di una palazzina di via Cagnacci, dove è stata soccorsa una coppia di nordafricani, intossicata da monossido di carbonio. L'intervento dei soccorritori è avvenuto intorno alle 16.20: i due coniugi avevano acceso un braciere per riscaldare l'ambiente e il fumo ha provocato un malore ad entrambi. Ad avere la peggio la donna, ricoverata in gravi condizioni, mentre il marito è riuscito a chiedere aiuto con una telefonata. Il personale medico del 118 ha soccorso entrambi, ma in ospedale, per accertamenti, è finito anche un anziano che abita nello stesso piano. I vigili del fuoco hanno spento il braciere e svolto gli accertamenti di rito.