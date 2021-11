Calcio D, Sammaurese corsara: Merlonghi nel recupero stende il Prato (1-2)

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:45 - 13 Novembre 2021

Merlonghi ha senato una doppietta.

Prestrigiosa affermazione esterna della Sammaurese, che doma 2-1 il Prato con unaprova coraggiosa e scaltra. Ottimo avvio dei giallorossi, che partono forte e al 18′ trovano il vantaggio. Gurini si invola sulla destra e crossa al centro, dove Merlonghi stacca e di testa insacca sotto il sette alla sinistra di Pagnini. I romagnoli insistono, viene annullato un goal a Lombardi (23′), ma i toscani, nonostante la supremazia dei ragazzi di Protti, non ci stanno e al 40′ impattano con Aleksic.

Nella ripresa il ritmo cala, ci prova il Prato senza creare pericoli. Negli ultimi minuti i rivali tentano il tutto per tutto, però è la Sammaurese, guardinga e astuta, a calare l’asso dalla manica. In pieno recupero infatti Merlonghi scappa in contropiede e sigla il goal decisivo (93′).

Nel prossimo turno si torna al Macrelli, avversario sarà la Bagnolese.

Il tabellino

Prato-Sammaurese 1-2

Prato: Pagnini, Sciannamè, D’Orsi, Maione, Romiti, Angeli, Cestaro, Aleksic, Nicoli, Soldani, Lugnan. A disp: Cangioli, Grillo, Bellucci, Tomaselli, Pardera, Ba, Tavanti, Renzi, Piampiani. All: Amelia

Sammaurese: Adorni; Masini, Bolognesi, Benedetti, Migani, Gregorio, Lombardi, Gurini, Merlonghi, Pierfederici, Giannini. A disp: Cheli, Pesaresi, Casadio, Asllani, Sedioli, Zavatta, Misuraca, Nigretti, Bonaccorso. All: Protti

Marcatori: 18′ e 93′ Merlonghi, 40′ Aleksic