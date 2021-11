Trasmissioni Calcio di Rigore e SportUp anticipano, in onda dalle 19 alle 20.45

Sport

Lunedì 15 Novembre, con inizio alle ore 19.00 (causa l’impegno della nazionale azzurra in programma alle 20.45) al via l’undicesima puntata di Calcio di Rigore e SportUp. In diretta YouTube, (visibile attraverso Tv Smart, tablet, pc e cellulari digitando il canale Daniele Manuelli) e social (canali facebook SportUp e Calcio di Rigore) dibattiti, video, analisi riguardanti il calcio locale: dall’Eccellenza alla Prima Categoria Romagna, con una finestra dedicata alla Promozione Marche.



Nella prima parte, con inizio alle 19.00, verranno affrontate le tematiche relative al campionato di serie D girone D. Dibattito, analisi, video, gol, interviste ed approfondimenti Spazio al Rimini Calcio e alla romagnole Ravenna, Forlì e Sammaurese. Nella seconda parte con inizio alle 19.45 spazio al calcio locale con Calcio di Rigore.



Gli ospiti previsti per l’undicesima puntata sono: Davide Montanari (allenatore Savignanese), Francesco Cinotti (Attaccante Gabicce Gradara) e Eldar Kalac (difensore Granata). In studio alla conduzione il giornalista Daniele Manuelli.

Opinionisti: Giacomo Alpini, Massimo Zanini, Roberto Gabellini e Renzo Baldisserri.

Per interagire: nella chat sottostante al video della diretta o tramite Whatsapp al numero di Redazione: 350.06.78.568