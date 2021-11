Canile Riccione, "corretta gestione spazi, ambienti e cura degli animali": l'esito verifiche Ausl

Attualità

Riccione

| 09:08 - 14 Novembre 2021

Foto di repertorio.

"E l'uomo incontrò il cane Konrad Lorenz", associazione che gestisce il canile di Riccione, ha comunicato gli esiti delle verifiche dell'Ausl a seguito delle segnalazioni su presunti maltrattamenti sugli animail. L'Ausl ha appurato e certificato l'incontestabile correttezza nella gestione degli spazi, degli ambienti e della cura degli animali, ricoverati presso la struttura in gestione. Lo scorso settembre la notizia delle segnalazioni era stata diffusa dall'amministrazione comunale di Riccione in una nota stampa: l'assessore Santi aveva promesso controlli e verifiche, sottolineando che "con la cura degli animali non si scherza, sono esseri viventi e vanno assolutamente tutelati, come fossero categorie deboli. Questo per noi è basilare ed andremo fino in fondo”. L'associazione lamenta la gogna mediatica e informa che il proprio legale, l'avvocato Moretti, a metà ottobre ha comunicato al comune di Riccione l'esito dei controlli, chiedendo all'amministrazione comunale di darne comunicazione. "Purtroppo, dal Comune di Riccione, nella persona dei funzionari competenti, non è giunto alcun riscontro, né si è letto alcunché sui vari organi di informazione".