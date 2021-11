Al via le iscrizioni alla Granfondo degli Squali di Cattolica

Sport

Cattolica

| 15:21 - 13 Novembre 2021

La mascotte della manifestazione.



Lunedì 15 novembre riaprono le iscrizioni alla settima edizione della Granfondo Squali Trek, organizzata da Velo Club Cattolica e Cicloteam 2001 Gabicce, che si svolgerà il 13, 14 e 15 maggio 2022, con partenza dall'Acquario di Cattolica e arrivo a Gabicce Monte.



Mentre il comitato organizzativo capitanato da Filippo Magnani, sta definendo le prime novità da apportare al collaudato format del weekend sportivo firmato Squali, giungono le prime voci di corridoio che parlano di un weekend ricco di appuntamenti, non solo per chi ama lo sport, con un sabato già in sella, ma in direzione puramente cicloturistica.



Il brand Trek sarà presente con tante novità tutte da scoprire presso la Shark Arena, nuovamente popolata da numerosi espositori, non solo di settore.



Una festa che ha tutte le intenzioni di partire già da venerdì 13 maggio per poi culminare con la gara di domenica, dove protagonisti indiscussi saranno, oltre che i ciclisti, gli scenari d'incanto di Cattolica e di Gabicce Mare.



"Siamo già al lavoro per la settima edizione di una delle più belle Granfondo d'Italia- sottolinea l'Assessore allo sport del Comune di Gabicce Mare Roberto Reggiani- Ringrazio gli organizzatori per il grande impegno che ha portato questo evento sportivo in pochi anni a livelli altissimi. L'arrivo a Gabicce Monte sarà come sempre spettacolare così come i percorsi nell'entroterra e nel Parco San Bartolo. Grazie alla collaborazione tra le due amministrazioni comunali è nato un evento sportivo unico in grado di richiamare amanti del ciclismo non solo da tutta Italia ma da tutto il mondo. Un'ottima strategia per promuovere un unico territorio che racchiude mare, collina, cultura, enogastronomia, vocazione cicloturistica".



"La Granfondo degli Squali – spiega l'Assessore al turismo e grandi eventi di Cattolica, Alessandro Belluzzi - rappresenta per l'Amministrazione Comunale di Cattolica un modello, un esempio di grande evento sportivo da seguire e che speriamo possa essere applicato anche per ulteriori iniziative dal grande richiamo. Il suo punto di forza è la sinergia territoriale e tra gli operatori economici e le associazioni sportive del territorio. Ospitarne la partenza è per noi motivo di orgoglio, come Amministrazione ci adopereremo al massimo delle nostre possibilità per far sì che la Regina dell'Adriatico offra un teatro degno a questa manifestazione che negli anni è cresciuta sino ad imporsi tra le migliori granfondo italiane".



Per iscriversi, basta collegarsi, dal 15 novembre 2021, al Sito ufficiale della Squali Trek: www.granfondosquali.it