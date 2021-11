Santarcangelo, inaugura ospedale di comunità: più posti letto per pazienti cronici

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:06 - 13 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Martedì 16 novembre, alle 15.30, all'ospedale Franchini di Santarcangelo sarà inaugurato l'ospedale di comunità, alla presenza dell'assessore alla salute regionale Raffaele Donini. presenti, al taglio del nastro, anche il sindaco Alice Parma e Tiziano Carradori, direttore generale Ausl Romagna. L'ospedale di comunità è un reparto specifico, destinato al ricovero temporaneo di pazienti cronici, sopratutto anziani, incrementando la disponibilità di posti letto nelle strutture sanitarie intermedie a valenza ospedaliera territoriale (lungodegenza, post acuti, riabilitazione estensiva e centri di residenza): un servizio in più anche per le famiglie, che non dovranno più recarsi in ospedali di altre città per assistere un parente ricoverato.