Covid: a Rimini 67 casi, nel resto della Romagna sono 220

| 15:00 - 13 Novembre 2021

Bollettino Covid 13 novembre 2021.



Nel riminese si registrano 67 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-,2, 62 sintomatici e 5 asintomatici. In settimana finora 326 casi, media 54 al giorno, in aumento rispetto alla scorsa settimana (la media era 35). Nessun nuovo decesso, rimane una persona ricoverata in terapia intensiva.



In totale in regione i decessi sono sette: due a Parma (due uomini di 90 e 70 anni), uno a Reggio Emilia (un uomo di 79 anni), 1 a Bologna (un uomo di 87 anni), uno a Imola (un uomo di 78 anni), uno a Forlì (un uomo di 79 anni e uno a Cesena (una donna di 72 anni).



Scende a 39 il numero dei i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-3), crescono nei reparti covid (388, +26). I nuovi casi sono 682 su 28.366 tamponi, tasso di positività del 2,4%. In Romagna, escluso il territorio riminese, quello con minor casi giornalieri, i nuovi positivi sono 220.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede infatti Bologna con 126 nuovi casi e Ravenna con 83; seguono Cesena (69), Forlì (68) e Rimini (67), poi Modena (60), Reggio Emilia (59), Parma (51). Quindi Ferrara (42), Imola (36) e infine Piacenza con 21 casi.