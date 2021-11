Discoteche, Croatti (M5S): 'aumentare capienze, uniformando alle norme europee'

Attualità

Rimini

| 14:53 - 13 Novembre 2021

Foto di repertorio.

Anche il senatore riminese del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, spinge per una riapertura delle capienze per la discoteca, adeguando la capienza standard di una discoteca italiana a quelle europee. Croatti sarà relatore in commissione industria, commercio e turismo, l'obiettivo è la creazione di un documento che impegnerà il governo a esaminare le norme sulle quali, già prima della pandemia, gli addetti ai lavori avevano espresso perplessità, chiedendo un aumento della capienza e un allineamento agli standard europei. "Ciò che in Italia è previsto dal nostro ordinamento, 1,2 persone a mq, è considerato dagli operatori del settore una norma discriminatoria e punitiva e da tempo chiedono di adeguarla". Croatti spinge per il parametro di 2 persone a mq. "In questi periodi di tremenda crisi del settore dello spettacolo un incentivo quale l’aumento di capienza del locale potrebbe spronare molti imprenditori a ristrutturare i propri locali adeguandoli alle caratteristiche tecniche e, soprattutto, impiantistiche richieste dalle norme di riferimento del settore RTV (Regola Tecnica Verticale); altrimenti, col passar del tempo, vi saranno sempre più locali obsoleti e fuori mercato il cui unico destino sarà quello della chiusura", evidenzia.