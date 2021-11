Nuovo comandante per la Capitaneria, sezione di Riccione

Attualità

Riccione

| 14:18 - 13 Novembre 2021

Alla destra del sindaco Tosi il nuovo comandante Massimo Russo e alla sua sinistra il luogotente Antonio Marinelli.

Il sindaco di Riccione Renata Tosi ha salutato questa mattina (sabato 13 novembre), in Municipio, il luogotente Antonio Marinelli, comandante dell'Ufficio locale marittimo di Riccione in carica da oltre 4 anni, da lunedì prossimo in servizio alla Capitaneria di porto di Rimini. Il sindaco ha espresso al luogotenente Marinelli l'apprezzamento e la riconoscenza per l'encomiabile lavoro e per la disponibilità sempre dimostrata nel collaborare proficuamente con l'amministrazione e le altre istituzioni del territorio porgendogli i migliori auguri per il futuro. Il sindaco ha accolto con un caloroso saluto di benvenuto a auguri di buon lavoro il luogotenente Massimo Russo, di origine pugliese, che dopo aver ricoperto il medesimo incarico a Cervia, sarà da lunedì 15 novembre il nuovo comandante dell'Ufficio locale marittimo di Riccione. Presente, per l’occasione, anche il Capitano di Fregata del Compartimento Marittimo di Rimini Marcello Monaco.