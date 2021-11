Caos traffico in via Ducale, Gioenzo Renzi: "riaprire alle auto il ponte di Tiberio"

Attualità

Rimini

| 13:21 - 13 Novembre 2021

Traffico in via Ducale.

Gioenzo Renzi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, continua in consiglio comunale la sua battaglia in merito alla deviazione del traffico dalle due circonvallazioni, mare-monte e monte-mare, sulla via Ducale, con il rione Clodio trasformato "in uno spartitraffico"; una modiifca alla viabilità cittadina conseguente alla pedonalizzazione del ponte di Tiberio.



A fronte anche di una raccolta firme effettuata da Fratelli d'Italia, Renzi, attraverso una nuova interrogazione alla giunta Sadegholvaad, chiede l'immediato ripristino dell'originario senso di marcia monte-mare lungo via Bastioni Settentrionali, evitando l’attraversamento del traffico su Corso D’Augusto e Via Ducale, eliminando almeno una delle due circonvallazioni che assediano il rione Clodio. Per la percorrenza mare-monte, due le alternative proposte: riaprire il traffico sul ponte di Tiberio, ripristinando il percorso via Matteotti-viale Tiberio; oppure agevolare la percorrenza su Via Roma, con accesso mare-monte su Via Bastioni Orientali in doppio senso di marcia, al fine di creare un’alternativa a Viale Tripoli. In caso della prima soluzione, il ponte di Tiberio sarebbe chiuso al traffico solo dopo la creazione di un ponte alternativo. In merito, Renzi evidenzia: "nonostante la previsione nel Piano Investimenti 2022 e l’annuncio in campagna elettorale da parte del Sindaco Sadegholvaad, l’amministrazione aomunale non ha ancora reso noto se è stato redatto il progetto del Ponte “alternativo” al Ponte di Tiberio". Intanto in via Ducale sono stati installati i dispositivi destinati alla rilevazioni dei flussi di traffico, di inquinamento acustico e ambientale. Per Renzi un'installazione tardiva, a fronte di una richiesta avviata due anni fa.