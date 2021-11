Tumore alla testa e al collo, nel riminese 69 casi. Il 23 novembre test gratuiti

Attualità

Rimini

| 12:40 - 13 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Martedì 23 novembre 2021 si terrà la prima Giornata Nazionale di Prevenzione dei Tumori promossa da SIOeChCF, Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale, dedicata quest’anno ai tumori del collo. Su tutto il territorio nazionale si terranno iniziative di sensibilizzazione e visite mediche gratuite presso gli ospedali della Romagna (Cesena, Faenza, Forlì, Ravenna e Rimini). In questa data verranno effettuate visite di screening sulla popolazione adulta volte alla sensibilizzazione nei confronti dei tumori della testa e del collo che, se identificati precocemente, consentono una sopravvivenza dell'80-90%. La giornata si unisce all’iniziativa promossa annualmente dalla Società Europea Testa e Collo (EHNS) e dalla confederata italiana AIOOC (Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica).



I tumori del distretto testa-collo sono il settimo cancro più comune in Europa. In Italia rappresentano il 3% dei casi oncologici, con una frequenza media tre volte superiore negli uomini e un’incidenza che aumenta progressivamente con l’età a partire dai 50 anni. In Romagna i numeri assoluti di casi relativamente ai tumori maligni testa e collo (ultimi dati forniti dal Registro del Tumori Emilia Romagna relativa al 2017) riferiscono: 233 casi totali, di cui 91 a Ravenna, 37 a Forlì, 36 a Cesena, 69 a Rimini. A questi vanno aggiunti i numerosi casi, provenienti da tutte le Regioni italiane, che arrivano agli ospedali romagnoli.



RIMINI Le visite saranno eseguite presso gli Ambulatori di Endoscopia di Otorinolaringoiatria dell' Ospedale di Rimini, Viale Luigi Settembrini, 2 (Piano Terzo, Scala A ). Quest'anno, per accedere alle visite sarà necessaria la prenotazione al numero: 0541/653037 (Casadei Martina, lun-ven ore 9-13).