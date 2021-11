Posteggiatori abusivi al Mercato coperto di Rimini, allontanati dalla Polizia Locale

Cronaca

Rimini

| 12:17 - 13 Novembre 2021

Proseguono i servizi di controllo da parte del Nucleo di Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Rimini nelle diverse zone della città. Giovedì mattina, nell’ambito della quotidiana attività di presidio del centro storico, la pattuglia si è concentrata nella zona del mercato coperto e nelle vie limitrofe. I controlli hanno portato all’allontanamento di quattro parcheggiatori abusivi presenti in piazzale Gramsci, che si sono dati alla fuga alla vista degli agenti. Sanzionato inoltre un cittadino italiano, già noto al comando della Polizia Locale, sorpreso a bere alcolici all’esterno del mercato coperto. La zona infatti rientra tra le aree pubbliche comprese nell’ordinanza sindacale contingibile e urgente dove vige il divieto di consumare alcol, misura presa a tutela del pubblico decoro e a prevenzione dei fenomeni di degrado.



Sempre nell’area tra via Castelfidardo e la via IV novembre, gli agenti hanno fermato un cittadino straniero sorpreso ad importunare diversi passanti. Alla richiesta dei documenti, l’uomo si è dimostrato poco collaborativo, costringendo gli agenti ad accompagnarlo al comando per essere sottoposto a fermo per identificazione. L’uomo, presente regolarmente sul territorio italiano, è stato sanzionato per le violazioni al regolamento di polizia urbana e denunciato a piede libero per non aver presentato i documenti di soggiorno, seppur in possesso.