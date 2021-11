Covid: sindaco Zanchini chiede sedute vaccinali per terza dose a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 11:08 - 13 Novembre 2021

di Riccardo Giannini



Il governo chiede di accelerare sulla terza dose del vaccino anti Covid, ma il limite temporale dei sei mesi tra la seconda e la terza inoculazione implica un problema pratico: in Provincia di Rimini, con una sola sede vaccinale, tra dicembre e gennaio si rischiano lunghissime code, in quanto tanti cittadini hanno completato l'immunizzazione con due dosi tra giugno e agosto. Il rischio, al di là del disagio per molti anziani di dover affrontare lunghe file, è che la terza dose, per molti settantenni, possa slittare oltre il sesto mese.



Per i cittadini dell'Alta Valmarecchia c'è un ulteriore criticità: la distanza che separa il territorio dal centro vaccinale, posto sulla consolare Rimini-San Marino. Per prime e seconde dosi, era a disposizione l'hub vaccinale presso la casa residenza per anziani di Novafeltria, ma la sua riapertura è un ipotesi impraticabile per ragioni di costi (non solo in termini di personale), ma anche per una ragione pratica: il trasferimento, entro fine 2021, degli anziani dalla casa di riposo di Talamello alla Cra novafeltriese.



Il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini ha già sollevato la questione all'Ausl Romagna. La soluzione è stata trovata e sarà proposta dal primo cittadino novafeltriese lunedì pomeriggio (15 novembre) durante la conferenza territoriale socio-sanitaria con gli altri sindaci del riminese e i vertici dell'Ausl: "chiederò delle sedute vaccinali, un congruo numero, presso la casa della salute di Novafeltria, all'ospedale Sacra Famiglia, che sabato è chiusa. Medici e infermieri hanno già dato disponibilità". Soluzione che potrebbe anche essere replicata in altri comuni del riminese, per evitare che l'unico hub vaccinale operativo vada in tilt nei mesi cruciali dell'inverno.