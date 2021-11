Cronaca

Misano Adriatico

| 10:31 - 13 Novembre 2021

Beccato con le mani nel sacco un 41enne pregiudicato residente in Valconca. L’uomo è stato notato dai Carabinieri proprio mentre stava rubando da un autocarro due valigette vicino ad un cantiere. E’ successo venerdì pomeriggio intorno alle 15 a Misano Adriatico. Il valore di quanto rubato è di circa 1500 euro. Tutto è stato restituito al proprietario. Il 41enne è stato arrestato per furto aggravato e verrà processato per direttissima.