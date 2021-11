Rimini, donna di 48 anni trovata morta in casa in un lago di sangue

Cronaca

Rimini

| 20:23 - 12 Novembre 2021

Sul posto il personale della Questura con la Scientifica.

Una donna di 48 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via padre Iginio Lega a Viserba di Rimini, con una vistosa ferita alla gola. Il cadavere, riverso a terra in un lago di sangue, è stato ritrovato nella tarda mattinata di venerdì. Sul posto, oltre al 118 che ha constatato il decesso della 48enne, il personale della Questura con la Scientifica che hanno avvisato il pm della procura di Rimini. Dall'ispezione del medico legale è stata riscontrata la vistosa ferita alla gola. Tra le ipotesi della Squadra mobile, non si esclude possa trattarsi di un gesto deliberato.