Stile & Casa: 4 articoli che non dovrebbero mai mancare nelle case ben arredate

| 08:00 - 13 Novembre 2021

Sul mercato vengono distribuiti ogni giorno articoli d’arredamento di varia tipologia, ma solo alcuni risultano essenziali per rifinire gli ambienti domestici, specialmente quelli pieni di stile.



Biancheria e tendaggi al primo posto



Gli articoli di biancheria ed i tendaggi sono gli articoli più in vista della casa, in quanto sono presenti in gran parte delle stanze, se non tutte. L’importante però è acquistarli secondo criteri ben precisi, come ad esempio:



Colore, che deve essere sempre in linea con il resto dell’arredamento.



Tipologia di tessuto, che non deve mai essere scadente, bensì resistente ai lavaggi e duraturo nel tempo.



Grandezze, poiché sia le lenzuola che le tende devono essere scelte in base alle dimensioni dei letti e delle finestre/finestroni.



Per facilitarci in tutto questo è possibile optare per delle tende su misura, da commissionare a sarte e tappezzieri professionali. Per quanto riguarda invece la biancheria è preferibile affidarsi a rivenditori specializzati nel settore, che siano in grado di offrire prodotti di qualità e marchi rinomati. Acquistare le lenzuola Pompea, a tal proposito, offre la sicurezza di scegliere biancheria realizzata con materiali di qualità, oltre a poter scegliere fra numerose misure, tessuti, nuance e fantasie.



Limitarsi a comprare questi articoli ovviamente non basta, in quanto è necessario anche saperli lavare, trattare e stirare. Sfoggiare lenzuola e tende stropicciate o bisognose di essere rinfrescate non è di certo una buona idea, specialmente se si ospitano in casa persone estranee.



Lampade e faretti – Per abbellire anche agli ambienti più semplici



Il gioco di luci è fondamentale in tutte quelle case che necessitano di essere ingrandite otticamente o che hanno bisogno di assumere un aspetto più caldo e avvolgente. Specialmente se si usano lampadine dalla luce gialla, si possono rendere accoglienti anche i contesti più minimali e poco arredati. Anche in questo caso è indicato rivolgersi a punti vendita esperti nel settore, in modo che, con la planimetria della casa alla mano, si possa scegliere insieme all’addetto alle vendite quale tipologia di lampadario acquistare e dove collocarlo.



Quadri, stampe e fotografie – Mai cascare sul banale



I quadri, le stampe e le fotografie permettono agli abitanti della casa di personalizzare il proprio nido, decorandolo con immagini che li ritraggono. Questo oltre a rifinire le pareti di casa evita di cascare nel circolo vizioso delle grafiche copia incolla proposte da tantissimi negozi, ma che rendono le case tutte uguali e prive di carattere.



Piante e Vasi con fiori recisi – Colore e arredamento a costi molto contenuti



Le piante sono l’articolo di arredamento perfetto per chi ha il pollice verde, anche se le piante grasse e le sempreverdi risultano facili da curare anche da parte di chi non è molto avvezzo al giardinaggio. Un’altra valida alternativa sono i fiori recisi, da posizionare dentro a dei vasi di vetro trasparente, in pieno stile minimal o all’interno di contenitori colorati, magari di ceramica o porcellana, per rifinire le location arredate con mobili più antichi ed eleganti. Con budget veramente contenuti è possibile quindi ossigenare le stanze e donargli un tocco di colore in più.