Covid: nel riminese 52 casi, in Romagna è il territorio con meno nuovi positivi

Attualità

Rimini

| 16:16 - 12 Novembre 2021

Bollettino Covid 12 novembre 2021.

Nel riminese si registrano 52 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-,2, 46 sintomatici e 6 asintomatici. In settimana finora 259 casi, media 52 al giorno, in aumento rispetto alla scorsa settimana (la media era 35). Nessun nuovo decesso, rimane una persona ricoverata in terapia intensiva.



In totale in regione i decessi sono quattro: uno a Piacenza (un uomo di 73 anni), uno a Imola (un uomo di 96 anni), 1 a Ravenna (una donna di 57 anni) e uno a Forlì (un uomo di 102 anni).



Sale a 42 il numero dei i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+2), stabili i ricoveri nei reparti Covid (362, ieri era stato conteggiato un paziente positivo al test rapido, ma negativo al molecolare). I nuovi casi sono 712 su 27.419 tamponi, tasso di positività al 2,6%.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 134 nuovi casi e Modena con 120; seguono Ravenna (87) e Cesena (79); poi Forlì (66), Rimini (52), Parma e Reggio Emilia (per entrambe 39 casi). Quindi Ferrara (36), Imola (34) e infine Piacenza con 26 casi.