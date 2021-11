Nuove regole Superbonus 110%, dubbi di Croatti (M5S): "Troppi controlli tolgono agevolazioni"

Attualità

Rimini

| 16:08 - 12 Novembre 2021

Foto di repertorio.

Il senatore Marco Croatti chiede correttivi in Senato sulle nuove regole del Superbonus del 110%. Il Movimento 5 Stelle avanza dubbi sull'inserimento della soglia Isee a 25.000 euro. "Se il governo non crede in questo meccanismo fiscale deve venire ad affrontare la questione in Parlamento: compromessi al ribasso non li possiamo accettare Lo dobbiamo alle imprese che stanno investendo, ai lavoratori che grazie al Superbonus hanno uno stipendio e ai cittadini che ambiscono ad avere una casa più sicura ed efficiente dal punto di vista energetico”, attacca Croatti. Altra criticità evidenziata dal senatore pentastellato è "la fitta selva di controlli che disincentiva in modo piuttosto esplicito l’agevolazione da qualsiasi punto di vista la si guardi, sia con gli occhi degli imprenditori edili sia con quelli dei cittadini". Il Movimento 5 Stelle chiede che i passaggi burocratici siano sfoltiti e ridotti al minimo.