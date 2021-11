No Green Pass, la protesta a Rimini si sposta all'Arco d'Augusto

Attualità

Rimini

| 15:42 - 12 Novembre 2021

Arco d'Augusto.

La protesta del movimento "no green pass", a Rimini, si sposta dalla piazza all'Arco d' Augusto. Gli organizzatori del movimento Libertà Rimini comunicano la nuova location della manifestazione "per la libertà" contro il certificato verde. La mobilitazione è prevista per domani (sabato 13 novembre) alle 17. Ieri (giovedì 11 novembre) la Prefettura di Rimini aveva ratificato la decisione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di interdire le tre piazze principali di Rimini a proteste di questo tipo, fino al 31 dicembre 2021.