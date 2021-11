Covid, focolaio alla polizia locale: salgono a sei i positivi, anche il comandante

Attualità

Valconca

| 15:27 - 12 Novembre 2021

Un focolaio di Sars-Cov-2 in provincia di Rimini ha messo in ginocchio il comando di Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Valconca. Salgono a sei gli agenti contagiati - come riportano le pagine locali del Resto del Carlino - tra cui anche il comandante Marcello Pecci. Quasi la totalità degli agenti del comando è in quarantena. "Già prima il quadro era particolarmente critico, ma ora, dopo questa notizia, siamo stati obbligati a prendere delle decisioni drastiche. Gli uffici sono stati chiusi in attesa che venga svolta la sanificazione: quello che possiamo fare è rispondere alle chiamate". Questo l'avviso apparso sulla pagina social dell'Unione Valconca, che informa come gli uffici rimarranno chiusi al pubblico fino a sabato. Sono sette i Comuni a cui fa riferimento il corpo messo sotto scacco dal virus per un totale di circa 18 mila abitanti. Per fare fronte all'emergenza, l'Unione si è attivata ricorrendo a volontari come quelli dell'associazione carabinieri in pensione che si sono prestati per vigilare durante gli orari di ingresso e uscita dalle scuole. Nei giorni scorsi i sindaci dell'Unione avevano chiesto rinforzi al prefetto proponendo di rafforzare in via temporanea gli organici dei carabinieri del territorio.