Addio Giampiero Galeazzi, il ricordo della Federazione Sammarinese di tennis

| 15:09 - 12 Novembre 2021

La Federazione Sammarinese Tennis ricorda Giampiero Galeazzi, nel giorno della sua scomparsa. "Con la sua inconfondibile voce riusciva a trasmettere ad ogni telecronaca uno smisurato amore per lo sport, che aveva vissuto anche in prima persona da atleta", si legge in una nota.



lI noto giornalista sportivo è scomparso all'età di 75 anni: "Ci mancherà per questo e, soprattutto, per l’amicizia che lo legava a San Marino e alla nostra Federazione. Nelle vesti di commentatore Rai ha contribuito a scrivere alcune delle più belle pagine della storia degli Internazionali di Tennis di San Marino, rendendolo un evento conosciuto ed apprezzato nel mondo. Gliene saremo per sempre grati e preserveremo il suo ricordo".



Alla famiglia di Giampiero Galeazzi le condoglianze di tutto il movimento tennistico sammarinese e della redazione di altarimini.it