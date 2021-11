Santarcangelo: chiusa via del platano il 15 novembre per lavori

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:29 - 12 Novembre 2021

Avranno inizio lunedì 15 novembre, a Santarcangelo, i lavori di manutenzione ordinaria alla sede stradale di via del Platano. Il tratto ricompreso fra i numeri civici 31 e 33 sarà infatti interessato da un intervento che eliminerà gli avvallamenti della pavimentazione in selce, che si completerà con il rifacimento delle stuccature.



Per assicurare una perfetta esecuzione dei lavori si rende necessario evitare il passaggio degli automezzi per alcune settimane, pertanto il tratto di via del Platano compreso tra i numeri civici 31 e 39 resterà chiuso fino al 22 dicembre.



L’ordinanza per la regolamentazione del traffico prevede inoltre il divieto di transito nel tratto compreso tra il civico 19 e il civico 31 di via del Platano e nel tratto compreso tra Contrada dei Fabbri e il civico 39 di via Del Platano, il divieto di transito permanente (0-24) eccetto residenti e mezzi di soccorso, l’istituzione del doppio senso di circolazione riservato a residenti e mezzi di soccorso e il divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata.



Sempre in tema di circolazione, nella giornata di lunedì 15 novembre via di piazza Ganganelli e via Garibaldi saranno interdette al traffico e alla sosta dalle ore 6 alle ore 13,30 per lo svolgimento del mercato settimanale del lunedì.