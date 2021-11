Covid: balzo dei contagi, in regione oltre 700 casi

Attualità

Rimini

| 13:00 - 12 Novembre 2021

Sono 742 i casi di contagio al nuovo Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Lo anticipa questa mattina (venerdì 12 novembre) l'assessore alla salute della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, a margine dell'inaugurazione del primo blocco dell'edificio storico del Centro protesi Inail. "La crescita dei contagi mi sembra in aumento. È un aumento sensibile, certo, ma se lo paragoniamo alla seconda ondata dell'anno scorso, quella novembrina, oggi abbiamo un 25% dei casi dell'anno scorso. E questo è proprio dovuto ai vaccini e ancora di più si vede nelle ospedalizzazioni, molto inferiori a quelle delle annate precedenti", commenta Donini.



Il 12 novembrre 2020 i casi furono 2402 (rispetto a un anno fa -69%), nel riminese furono 172 e i pazienti ricoverati in terapia intensiva erano 18 (ieri, giovedì 11 novembre, un solo paziente in terapia intensiva).