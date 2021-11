Santarcangelo, la piada della nonna vince il premio di miglior piadina della 'Fira di Beech'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:35 - 12 Novembre 2021

La premiazione sul palco con l'assessore Garattoni, il sindaco Parma e il presidente pro loco Baccolini.



L’estate di San Martino ha regalato quest’anno un caldo 11 novembre che, durante la celebre fiera santarcangiolese, ha tenuto a battesimo la 1^ edizione del concorso “La pida di bécch”. Otto piadinerie santarcangiolesi si sono contese il titolo della migliore piadina, valutate da una giuria di sei azdore. Il presidente della pro loco Filiberto Baccolini ha dunque proclamato vincitrice "La piada della nonna” situata in via Pascoli 10, consegnando al gestore una targa ricordo da mettere in bella mostra nel proprio esercizio ed un sigillo che servirà a “marcare” le piadine con il logo della manifestazione che suggella e ricorda a tutti i clienti che stanno degustando la migliore "piadina dei becchi". Il timbro potrà essere utilizzato solo per un anno e deve essere riconsegnato per poi passare nelle mani del vincitore successivo.