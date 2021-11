Riccione, castagne della solidarietà in vendita per acquistare nuova ambulanza

Attualità

| 12:26 - 12 Novembre 2021

Domenica 14 novembre in programma la prima uscita annuale delle “Castagne della solidarietà” di Famija Arciunesa e Croce Rossa Italiana Comitato di Riccione in piazzetta Parri (su Corso F.lli Cervi) all’interno della Festa di San Martino. “Dopo il forzato stop dello scorso anno - commenta Francesco Cesarini Presidente di Famija Arciunesa - torniamo con questa radicata tradizione e lo facciamo insieme agli amici della Croce Rossa in Paese, nel cuore di Riccione, per raccogliere i fondi che saranno utilizzati per l’acquisto di una nuova ambulanza per la Croce Rossa”È la prima volta che le due realtà danno vita insieme all’iniziativa con protagoniste le caldarroste. “Raccogliamo i fondi per un nuovo mezzo, quanto mai necessario per la nostra attività quotidiana” ha puntualizzato Roberto Silvestri Presidente della CRI Comitato Riccione “iniziare a farlo all’interno della festa del patrono è un bel segnale per la nostra comunità”.



L’ iniziativa è in programma anche davanti a Piazzale Ceccarini nel week end del 27/28 novembre sempre per raccogliere fondi per la nuova ambulanza che andrà a servire il territorio riccionese.