Shuttle aeroporto Bologna-Rimini ha trasportato oltre 25mila persone nel 2021

| 11:22 - 12 Novembre 2021

Il servizio di linea su gomma quotidiano “Shuttle Italy Airport”, attivo tra l’hub aeroportuale di Bologna e la città di Rimini si è confermato – anche all’interno della tempesta pandemica degli ultimi due anni - una risposta concreta ed efficace a un importante bisogno di mobilità.

Tra gennaio e ottobre 2021 ha trasportato oltre venticinque mila persone con un incremento del 33% rispetto al 2020 e una flessione del 62% sul 2019.

Un dato peraltro in linea con le rilevazioni pubblicate da parte dell’Aeroporto “Guglielmo Marconi” che segnano, per i primi dieci mesi del 2021, il movimento di 3.004.532 passeggeri complessivi, con un calo del 61,2 % sullo stesso periodo del 2019 e un + 33,1 % sul 2020.

I passeggeri più rappresentati rientrano nella fascia di età tra i venticinque e quarantaquattro anni (53 %), mentre i “millenians” si fermano al 9 % complessivo di chi sale a bordo.

L’universo “rosa” si conferma – anche per il 2021 – il più numeroso a salire a bordo con oltre il 62 % del totale.

I Paesi stranieri leader nelle partenze verso la Romagna sono Germania, Belgio, Francia, Olanda e Spagna (si registra un notevole ridimensionamento per il Regno Unito, indiscusso paese leader nel periodo 2016 – 2020).

Il servizio prevede sette coppie di corse quotidiane con orari individuati per intercettare al meglio le esigenze dell’utenza in coincidenza.

“La solidità della nostra azienda unitamente alla capacità di creare solide collaborazioni e integrazioni con i territori che la nostra linea raggiunge – afferma Roberto Benedettini (Amministratore VIP SrL) – sono state indubbiamente le chiavi per resistere all’urto della pandemia e per poi rilanciarci. Abbiamo offerto al passeggero una nuova offerta: un’unica soluzione di continuità, da casa alla destinazione finale. Garantiamo un servizio sicuro, in linea con le prescrizioni anti Covid, dedicando massima attenzione alle pratiche di sanificazione. Per noi il passeggero, oltre a viaggiare in orario, deve muoversi in assoluta sicurezza e tranquillità”.

Località con fermate o servizio “door to door” “Shuttle Italy Airport”: Cesena, Cesenatico, Pinarella, Gambettola, Forlimpopoli, Milano Marittima, Cervia, Gatteo Mare, Rimini, Bellariva, Rivazzurra, Miramare, San Mauro Mare, Bellaria – Igea Marina, Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, Gabicce, San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, Savignano, Santarcangelo, Villa Verucchio, Coriano, Repubblica di San Marino, Firenze.