Calcio: Sant'Ermete, visita speciale al Milan al centro Vismara

12 Novembre 2021

Alex Martino sfoggia la maglia di Theo Hernandez.

Ieri (giovedì 11 novembre) una delegazione del Sant'Ermete Calcio, formata dal presidente Alex Martino dal dirigente Maurizio Molari e dal giocatore ed allenatore Adil Mezgour è stata ospite dell’Ac Milan presso il centro Vismara di Milano. La società rossonera ha confermato la propria partecipazione all'edizione 2022 del Memorial Protti e la visita di ieri è stata occasione per suggellare il rapporto creatosi in questi ultimi anni.



Il dirigente Maurizio Molari non nasconde la propria emozione: ”Grazie all’amicizia con l’amico Pippo Viganò è stato possibile organizzare questo incontro che ci ha permesso di ringraziare personalmente i vertici rossoneri. Tornare al giocare il Memorial Protti giunto alla sua 19° edizione, dopo due interruzioni dovute alla pandemia è motivo d’orgoglio per il nostro club, orgoglio che viene naturalmente rafforzato dalla partecipazioni di club prestigiosi tra cui il Milan”. Molari. cuore e l’anima del Sant'Ermete, ringrazia chi dietro il club lavora senza apparire:” Questa giornata la dobbiamo a chi lavora e ha lavorato per questo club mettendo in campo le proprie energie senza far mancare nulla ai nostri ragazzi. Il passato insegna, il terreno è stato seminato e oggi raccogliamo le soddisfazioni del lavoro che tutti svolgiamo. Il ringraziamento è doveroso nei confronti di chi ha rappresentato e rappresenta la famiglia del S. Ermete Calcio”.



LE METEDOLOGIE L’incontro avvenuto al centro Vismara di Milano è stata una tappa formativa significativa per il calciatore e allenatore delle giovanili Adil Mezgour: "Oggi ho constatato che molte cose che stiamo realizzando nel nostro settore giovanile vengono applicate anche in casa Milan. Questo ci riempie d’orgoglio perché insieme agli altri tecnici e alla stessa società le idee elaborate e messe in campo risultano omogenee a prescindere dal blasone del club e dalla realtà professionistica e semiprofessionista. E’ importante una continua formazione, un continuo aggiornamento, fondamentale per i bambini e i ragazzi di oggi l’apporto e il supporto dei tecnici, senza dimenticare che alla base di tutto deve regnare la spensieratezza e il divertimento, cosa non affatto banale, per nulla scontata vedendo che arriviamo da due anni di stop dovuti alla pandemia e che la tecnologia avanza relegando i ragazzi dentro casa, con la voglia di gettarsi sull’erba che va spegnendosi. La voglia, il dispendio di energie, la formazione raccontata mi spinge ancora di più a credere nel nostro progetto e nel nostro lavoro”.



IL REGALO INATTESO Ad accogliere la delegazione del Sant'Ermete è stato il tecnico rossonero Ignazio Abate: una stretta di mano, una foto e via al proprio allenamento. Un saluto veloce con Angelo Carbone e Christian Lantignotti (romagnolo e pupillo di Arrigo Sacchi)per poi visitare l’interno del Vismara e l’esterno. “Quello che mi piace è il saluto che ogni allenatore ed ogni ragazzo, dal più piccolo al più grande rivolge nei nostri confronti, essendo in questo contesto degli sconosciuti. L’educazione è la base di partenza, poi arriva il resto”, spiega il presidente Alex Martino. Dopo due ore di conversazioni tra confronti e piacevoli scoperte con la Romagna al centro dell’attenzione, ai saluti finali, il presidente Martino riceve un piacevole omaggio direttamente da Milanello, la maglia del Milan autografata dal campione rossonero nonché neo vincitore della Nations League Theo Hernandez: ”Sono felice”. Ma quando al rientro a casa qualcuno della compagnia prova scherzosamente a portargliela via, ecco che per la prima volta in giornata, il presidente storce il naso:” Guai a toccarla”. Col sorriso si chiude una bella giornata, ricca di soddisfazione per i verdi.