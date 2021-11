Rimini, ladri 'affezionati' svaligiano il bar tre volte in un mese e mezzo

Cronaca

07:54 - 12 Novembre 2021

La vetrata sfondata.

Ladri al bar Blanc di viale Regina Margherita a Rivazzurra. In un mese e mezzo il locale è stato svaligiato per ben tre volte e se non è un record, poco ci manca. Il primo colpo a settembre: i ladri avevano ribaltato tutto scappando con il cassetto del fondo cassa. I malviventi però, non soddisfatti, sono tornati in azione per altre due volte, nella stessa notte. Nel mirino, ancora una volta il fondo cassa con qualche contante. Secondo quanto raccontato dalle titolari al Corriere Romagna, il ladro si è introdotto nottetempo ma ha dovuto lasciare il furto "a metà" a causa dell'arrivo delle forze dell'ordine. La vigilanza ha avvisato le titolari e la Polizia, subito giunti sul posto. Dopo circa un'ora, terminati sopralluoghi e rilievi, ancora un'altra chiamata dalla vigilanza: la stessa persona, una volta trovata via libera, era ritornata sui suoi passi per terminare il lavoro. Tutta la vicenda è stata documentata dalle telecamere di video sorveglianza e l'identità del ladro non è ancora nota.

Danni e frustrazione per le titolari che chiedono una soluzione a questa situazione di tensione.