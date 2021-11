Calcio Eccellenza, Victor San Marino: sabato in anticipo contro il S.P. in Vincoli (ore 16,30)

Sport

23:28 - 11 Novembre 2021

Il Victor San Marino, dopo la vittoria contro il Cotignola e il pareggio contro la Fya Riccione, intende continuare ad inanellare risultati positivi per rimanere ai piani alti della classifica e rendere sempre più spettacolare la propria stagione. Il prossimo avversario degli uomini di mister D’Amore sarà il San Pietro in Vincoli, squadra ravennate terzultima nel girone C dell’Eccellenza Emilia Romagna dopo aver raccolto 4 punti in 9 partite.

La partita, valevole per la decima giornata del campionato italiano di Eccellenza, si terrà sabato 13 novembre alle ore 16.30 all’Acquaviva Stadium di San Marino.

Gianni D’Amore, allenatore del Victor San Marino, dichiara: “Noi ci stiamo preparando al meglio, è un’importante occasione per dare continuità al nostro buon periodo di forma. Abbiamo deciso di non rinviare la partita, nonostante la convocazione di Thomas Rosti, Filippo Santi e Samuel Pancotti nella Nazionale under 21 di San Marino per le qualificazioni al Campionato europeo di categoria, proprio perché vogliamo assolutamente sfruttare questo buon momento che stiamo vivendo per poter dare vita a una lunga striscia di risultati utili consecutivi in Eccellenza”.