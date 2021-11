No Green Pass, arriva lo stop alle manifestazioni nelle piazze di Rimini

Attualità

Rimini

| 20:31 - 11 Novembre 2021

Piazza Cavour di Rimini.



Fino al 31 dicembre 2021 a Rimini non potranno più essere organizzate manifestazioni di protesta, cortei e sit-in in piazza Cavour, piazza Tre Martiri e piazza Malatesta. Sono escluse dai divieto, esplicitamente, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le iniziative direttamente attinenti alle finalità di culto, promosse dagli organismi associativi delle comunità religiose; ma anche gli eventi, le manifestazioni, le cerimonie e le celebrazioni organizzate da enti pubblici. E' uno stop in via sperimentale, evidenziano dalla Prefettura, deciso in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito oggi (giovedì 11 novembre), e a seguito della nuova direttiva emanata dal ministro Lamorgese.