Trading online: scopriamo perché è la modalità di investimento del momento

Attualità

Nazionale

12 Novembre 2021

Trading online.

Il trading online è il fenomeno finanziario di questo periodo storico. Le ragioni del successo delle negoziazioni digitali su scala globale sono molteplici, ma le più importanti sono sicuramente quelle legate alla democratizzazione dell’attività finanziaria. Fino a qualche tempo fa infatti, il mondo degli investimenti era chiuso a una strettissima cerchia di addetti ai lavori: reperire informazioni sulle Borse era difficile e, per fare operazioni, era spesso necessario recarsi fisicamente all’interno dei templi del mercato, con tutta una serie di limitazioni sia dal punto di vista spaziale che da quello temporale. Il trading online ha completamente ribaltato questo genere di paradigmi, trasformando gli investimenti in un’attività che tutti possono praticare in qualsiasi momento.



Da un punto di vista strettamente tecnico infatti, un utente, per trasformarsi in un trader, ha bisogno soltanto di una connessione internet e di un dispositivo elettronico a scelta tra tanti: può utilizzare un pc o un laptop, ma può ricorrere anche a un tablet o a un semplice smartphone. In ogni caso, prima di iniziare ad operare è opportuno capire il funzionamento delle negoziazioni digitali. In quest’ottica può essere utile leggere la guida che spiega cosa significa "fare trading online" a cura degli esperti di Giocareinborsa.net, in modo da iniziare a formarsi ed informarsi adeguatamente e muoversi, così, in autonomia sui mercati finanziari.



Obiettivi e funzionamento del trading online



Il fine del trading online è, di base, lo stesso degli investimenti “alla vecchia maniera”: il trader infatti punta sempre e comunque ad accrescere il proprio capitale di partenza e, in finanza, il guadagno viene cercato soprattutto attraverso la compravendita dei cosiddetti “asset”. Il termine “asset” fa riferimento a molti dei beni presenti nei mercati e dunque può assumere diversi significati: può venire utilizzato per parlare tanto di azioni quanto di obbligazioni; allo stesso modo può indicare materie prime, valute, criptovalute e tantissimi altri strumenti finanziari.



Detto questo, l’aspetto più importante da tenere a mente quando si parla di trading online è che il valore degli asset è quasi sempre variabile: il prezzo dei beni viene costantemente influenzato dai fattori più disparati e dunque può sia scendere che salire in ogni momento del giorno (o, in certi casi, della notte!). Volendo semplificare, si può dunque affermare che un trader, per guadagnare, punta a comprare asset quando il loro prezzo di mercato è abbastanza basso, per poi rivenderli quando il loro prezzo è abbastanza alto.



A che servono i broker online



La digitalizzazione del fenomeno trading ha portato alla trasformazione di tantissimi elementi: uno su tutti i broker che, da professionisti della finanza “in carne ed ossa”, si sono trasformati in luoghi virtuali che svolgono il ruolo di intermediario. Fino a qualche tempo fa i broker frequentano fisicamente le Borse, raccoglievano informazioni e contattavano il proprio parco clienti per proporre soluzioni di investimento mirate. Oggi i broker online sono piattaforme che, previa iscrizione, permettono agli utenti di accedere a un numero determinato di mercati, asset e strumenti finanziari.



A ciò si aggiunga che i diversi siti, spesso e volentieri, propongono ai trader condizioni d’uso particolari: ad esempio c’è chi permette di operare in determinati mercati senza richiedere commissioni, così come c’è chi consente di iniziare a investire lasciando un deposito minimo di poche decine di euro. Lo stesso discorso vale per le modalità operative: alcuni broker, ad esempio, puntano forte sul “Conto Demo”, una specie di simulazione di investimento che permette agli utenti meno esperti di fare pratica senza rischiare di perdere denaro.