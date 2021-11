Cattolica, ipotesi ricostruzione scuola Repubblica nell'attuale posizione

Attualità

Cattolica

| 16:23 - 11 Novembre 2021

L'ingresso della scuola Repubblica di Cattolica.



Nell'incontro di questa mattina (giovedì 11 novembre) tra il sindaco di Cattolica Franca Foronchi, accompagnata dall'assessore Federico Vaccarini, e i rappresentanti dell'Istituto Comprensivo di Cattolica, si è fatto cenno al tema della scuola Repubblica. L'intento è di ricostruire il plesso scolastico nell'attuale collocazione di via della Resistenza, diversamente da quanto prospettato dalla precedente giunta, che aveva presentato il progetto attinente un’area a monte della ferrovia, nei pressi del Vgs e dello Stadio Calbi. L'amministrazione sta valutando le ipotesi, l'obiettivo è redigere il progetto preliminare entro i primi mesi del 2022 e finanziare i lavori con i fondi statali del Pnnr. In attesa della costruzione del nuovo stabile, i tecnici comunali effettueranno un monitoraggio trimestrale sulla struttura attuale, per avere una chiara indicazione sulla sicurezza.