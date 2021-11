Corsa al Natale, hotel della riviera registrano più prenotazioni del pre pandemia

Turismo

Rimini

| 15:58 - 11 Novembre 2021

Per le festività natalizie e il Capodanno, gli hotel della Riviera stanno registrando, tenendo conto delle prenotazioni già arrivate e di quelle che stanno arrivando in questi giorni, un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il dato, tra gli altri, sarà al centro del vertice annuale di Albergatore Pro società di formazione che con il gruppo Facebook omonimo è diventato la più grande community italiana per albergatori professionisti. Il vertice 2021 è in programma domenica 14 e lunedì 15 novembre al Palacongressi di Riccione con oltre 450 gli albergatori, provenienti da tutte le regioni italiane riuniti per fare il punto sulla stagione appena trascorsa e mettere in campo nuove strategie. Secondo Gian Marco Montanari, fondatore di Albergatore Pro, i periodici bollettini su arrivi e presenze frutto dell'elaborazione Istat "sono indicatori ampiamente superati", mentre "il cosiddetto REvPar, un valore medio dato dal tasso di occupazione delle camere e il prezzo di vendita delle stesse ci dice, ad esempio, che nella Riviera romagnola i mesi di luglio, agosto e settembre 2021 hanno ottenuto performance migliori anche rispetto agli stessi periodi del 2019 e per quanto riguarda le festività natalizie e il Capodanno, invece, gli hotel della Riviera stanno registrando, tenendo conto delle prenotazioni già arrivate e di quelle che stanno arrivando in questi giorni, un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2019".