Bimba in bici investita a Rimini, la famiglia: "cerchiamo testimoni"

Cronaca

Rimini

| 15:43 - 11 Novembre 2021

La bicicletta della bambina (in gallery il punto della ciclabile in cui è avvenuto l'incidente).



Una coppia di coniugi trentenni di origine cinese, residente a Rimini da quasi dieci anni, chiede aiuto a possibili testimoni di un incidente stradale in cui è rimasta ferita la figlia di 7 anni. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio (mercoledì 10 novembre), intorno alle 13.20, all'altezza dell'ufficio postale Rimini 1 di via Marecchiese. La piccola, di ritorno da scuola e in sella alla sua bicicletta, è stata travolta sulla ciclabile da un'altra bicicletta, arrivata a gran velocità, in sella alla quale si trovava un uomo, poi dileguatosi senza prestare soccorso. La bimba ferita, che ha sbattuto il volto sull'asfalto e perso molto sangue, è stata soccorsa da alcuni passanti e in particolare da una donna che ha allertato il 118. In ospedale è stata sottoposta un'operazione al volto e le sono stati dati punti di sutura sul sopracciglio e sulla guancia. "Cerchiamo un uomo di nazionalità africana, di 35-40 anni, alto circa un metro e 80 cm, confidiamo che possa assumersi le sue responsabilità", spiegano i due coniugi, che chiedono, a chiunque sia stato testimone del sinistro, di contattarli al 389-9110028.