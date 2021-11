Meteo: weekend con aria più mite e umida, qualche precipitazione

Attualità

Rimini

| 15:21 - 11 Novembre 2021

Foto Stiv Gentili.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 11/11/2021 ore 14:30



Una circolazione depressionaria in sede tirrenica determina continui richiami di aria più

mite e umida dai quadranti meridionali, con cieli spesso nuvolosi associati a sporadiche deboli precipitazioni.



Venerdì 12 Novembre



Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto per l’intero arco della giornata; nubi basse in mattinata a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: tra la serata e la nottata di Sabato sono attese deboli precipitazioni in risalita da Sud.

Temperature: minime in lieve aumento, con valori fino a +11/12°C su pianura e costa e fino a +6/8°C su aree interne e rilievi. Massime in diminuzione, con valori compresi tra i +10/12°C dei

rilievi e i +13/14°C di pianura e costa.

Venti: deboli e disposti a regime di brezza.

Mare: da quasi calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 13 Novembre



Stato del cielo: residua nuvolosità in prima mattinata, seguita da maggiori schiarite nelle ore successive, con cieli fino a nuvolosi o temporaneamente poco nuvolosi; nuovo aumento della nuvolosità nella seconda parte di giornata.

Precipitazioni: residui piovaschi in nottata, in rapido esaurimento all’alba.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra i +6/8°C dei rilievi e i +10/12°C della pianura; massime in nuovo aumento complici le parziali schiarite, con valori compresi tra i +12/16°C.

Venti: deboli da Est/Nord-Est.

Mare: poco mosso, temporaneamente mosso al largo nelle ore pomeridiane.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 14 Novembre



Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, con ulteriore aumento della nuvolosità nel

corso del giorno, fino a cieli coperti tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: prevalentemente assenti in mattinata, fatta salva la possibilità di rapidi ed isolati piovaschi; transito di un fronte piovoso di intensità per lo più debole-moderata tra pomeriggio e sera.

Temperature: valori minimi in calo, per lo più compresi tra i +7/10°C; massime stazionarie o in lieve diminuzione, con valori fino a +11/12°C a ridosso dei rilievi, fino a +15/16°C su pianure e coste.

Venti: deboli-moderati da Est con rinforzi più marcati in costa e nelle ore pomeridiano-serali.

Mare: da poco mosso a molto, localmente molto mosso in serata.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: la discesa di una massa d’aria più fresca e instabile da Nord-Est sarà

responsabile di condizioni di spiccata variabilità unite ad una modesta diminuzione delle

temperature nei primi giorni della prossima settimana.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram