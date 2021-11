Rimini, 170.000 euro per la sanificazione dei bus con tecnica innovativa

Attualità

Rimini

| 14:26 - 11 Novembre 2021

Il Comune di Rimini ha destinato 170.678 euro dei fondi statali per l'emergenza Covid ad Agenzia Mobilità Romagna; soldi che saranno investiti nelle operazioni di sanificazione di ottanta autobus in servizio sulle strade riminesi, svolte con tecniche innovative che consentono l'abbattimento quasi al 100% della carica virale durante l'esercizio dei mezzi, in maniera continuativa, riducendo al minimo la possibilità di trasmissione del virus. La sanificazione avviene tramite tecnologia di ossidazione foto catalitica (con lampada UVC) che permette tramite la produzione di radicali ossidrili, di attrarre e distruggere gli agenti inquinanti e i virus presenti nell’aria.